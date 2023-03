Schulbau in Jüchen Neuer Ausbauplan fürs Schulzentrum

Im Frühjahr 2022 hatte der Rat den Ausbau aller fünf Schulen beschlossen, darunter auch die Erweiterung des Schulzentrums an der Stadionstraße. Gymnasium und Gesamtschule sollten jeweils ein eigenes Erweiterungsgebäude erhalten. Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, sollen die Pläne nun revidiert werden. Sie empfiehlt dem am 30. März tagenden Hauptausschuss eine Variante mit vier Baukörpern, wobei die Erweiterung der Mensa zunächst zurückgestellt werden soll. Basis für die neuen Überlegungen ist eine Machbarkeitsstudie, die das Grevenbroicher Büro Berger Architekten in der Sitzung vorstellen wird.