Brauchtum in Jüchen : Zwei Dörfer feiern tolles Heimatfest

König Jürgen Rütten (Mitte) beim Klompenumzug am späten Montag Nachmittag in Neuenhoven-Schlich. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuenhoven-Schlich König Jürgen Rütten genießt seine Regentschaft in Neuenhoven-Schlich. Wie das Fest bislang verlief und wer als Nachfolger am Dienstag Abend im Zelt gekrönt wird..

Gestern Abend nach dem Klompenzug wurde das Geheimnis gelüftet: Kurz nach der traditionellen Polonaise achteten alle Besucher darauf, ob jemand goldene Klompen trägt. Von den fünf so ausgestatteten Bewerbern fürs Königsamt blieb schließlich Andy Heuschele (39) übrig, der mit Nicole Heuschele das künftige Königspaar bildet. Sie werden von den Ministerpaaren Peter-Josef und Alexandra Schepers sowie Markus und Renate Springer unterstützt. Gekrönt wird das neue Königspaar am Dienstag Abend, 13. September. Bis dahin genießt König Jürgen Rütten seine Regentschaft. Seine Bilanz: „Herrlich – ich würde es jederzeit wieder machen“, sagte er.

Von den 230 Aktiven in der Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich marschieren etwa 140 mit. Mit Gastschützen und Musik wuchsen die Züge auf rund 300 Beteiligte. Im Zelt sorgten die Bands „Voices“ und „Just for you“ für Stimmung. Beschwerden beim Ordnungsamt wegen Lärmbelästigung gab es keine, was die Schützen nicht verwundert: „Es sind ja alle im Zelt, wer soll da beim Ordnungsamt anrufen?“, hieß es. Der Zusammenhalt in Neuenhoven-Schlich wird nicht nur während der Schützenfesttage großgeschrieben.