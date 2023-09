Heimatfest in zwei Dörfern Neuenhoven und Schlich feiern mit Andy und Nicole Heuchele

Zwei Dörfer – ein Heimatfest: Ab Samstag, 9. September, feiert die Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich vier Tage lang mit Bewohnern und Besuchern. Mittendrin im Treiben sind Andy und Nicole Heuchele, das Königspaar. 2004 lernten sich die beiden kennen, drei Jahre später zog Andy Heuchele, der Borussia-Fan wurde 1983 in Mönchengladbach geboren und ist in Rheydt aufgewachsen, zu Nicole nach Neuenhoven. 2009 wurde geheiratet. Es dauerte mehrere Jahre, bis ihn das Kirmesfieber packte und er dem Jägerzug Edelweiß Schlich beitrat. Ganz anders bei seiner Frau: Nicole Heuchele, Jahrgang 1975, zog mit einem Jahr von Mönchengladbach nach Neuenhoven. Ihr wurde die Liebe zum Dorfleben und Schützenwesen in die Wiege gelegt: Ihr Vater war bei den Sappeuren, ihre Mutter bei den Roten Mädchen. Die heutige Königin gründete bereits mit 14 mit weiteren Kirmesbegeisterten Mädchen die „Dorfspatzen“. Auch die Kinder des Paares sind im Brauchtum dabei. Elias war 2010 Kinderklompenkönig und gehört zwei Jägerzügen in Gierath-Gubberath und der Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich an. Tochter Nele gestaltet mit Begeisterung ihre Klompen fürs Kinderfest. Übrigens können die Neuenhovener und Schlicher mit weiteren Regenten feiern: dem Kinderklompenkönigspaar Linus Schepers und Lena Schoenen.