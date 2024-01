Varius-Werkstätten eröffnen Betriebsstätte in Jüchen Neue Varius-Betriebsstätte soll Ort der Begegnung sein

Info

Die neue Betriebsstätte ist an der Neusser Straße 118 im Gewerbegebiet zu finden.

Gruppe bei 3M Varius ist bereits seit 2003 in Jüchen präsent. Damals startete eine Außenarbeitsgruppe der Varius-Werkstätten im 3M-Distributions-Center in Jüchen. Im Jahr des 20-jährigen Bestehen 2023 gehörten ihr 24 Beschäftigte an. Sie werden ins „normale“ Arbeitsleben integriert, so mancher fühlt sich als „3M-ler“. Und der Konzern profitiert von der Außengruppe, weil für Aufträge Fahrten zu den Varius-Werkstätten gespart werden.