DLRG hofft auf Fördergelder der Stadt Jüchen Hochneukircher Lebensretter brauchen neue Stereoflossen

Die Hauptaufgabe der DLRG-Ortsgruppe Hochneukirch ist das Managen des örtlichen Hallenbades, inklusive des Bereitstellens des Aufsichts- und Reinigungspersonals. Sie bietet acht verschiedene Schwimmkurse an, davon sieben für Kinder und einen für Erwachsene. Dass Wasser mehr sein kann als nur ein Ort zum Schwimmen, zeigt die DLRG zusätzlich durch Gymnastik- und Aquajogging-Kurse. Insgesamt hat die Gemeinschaft mehr als 600 Mitglieder. Für Schwimmer, die an Wettkämpfen teilnehmen wollen, gibt es unterdessen zwei Gruppen: die Leistungs-Riegen I und II, in denen ganze Wettkampfmannschaften oder auch Einzelschwimmer ab 14 Jahren trainiert werden.