100 Wohnungen in Jüchen geplant Neue Siedlung soll Ressourcen sparen

Wie Bauherren den ökologischen Fußabdruck beim Hausbau kleiner halten können, das soll bei der Ressourcenschutzsiedlung Otzenrath-Süd auf einem 2,7 Hektar großen Areal zwischen der Hof- und Bahnstraße sowie der Eisenbahn gezeigt werden. Lediglich die Hälfte an Baumaterial und Energie wie herkömmliche Bauten sollen die Neubauten dort benötigen. Nach derzeitigem Zeitplan werden 2024 die Erschließung des Baugebiets und die Vermarktung starten, „sodass private Bauherrn dann 2025 mit dem Bau beginnen können“, erklärt Marcel Martin, Leiter der Projektentwicklung bei RWE Power. Und er betont, was bei Otzenrath entstehen soll – und was nicht: „Ressourcenschonende Häuser sind keine Lehmhütten mit Strohdach, sondern hochattraktive Häuser, die ihrer Zeit voraus sind.“ Geachtet werde dabei nicht nur auf den „aktuellen Energieverbrauch, sondern auf den gesamten Lebenszyklus eines Hauses“.