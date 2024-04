Ausbau Radwege Jüchen Neue Radverbindung am Tagebau Garzweiler

Auch Michael Eyll-Vetter, Leiter der Tagebauentwicklung der RWE Power AG, sieht in der Eröffnung der Strecke eine hohe Bedeutung. „Ich freue mich, dass auf diese Art und Weise hier jetzt auch physisch die Verbindung zwischen dem Zweckverband und der Stadt Bedburg gelungen ist. Das ist ein gutes Zeichen – und ein guter Weg in die Zukunft.“ Ebenso erfreut über die Eröffnung ist auch Sascha Solbach, Bürgermeister von Bedburg. Der Radweg sei ein guter Start für eines von vielen gemeinsamen Projekten zur Nachnutzung des Tagebaus Garzweiler: „Die Verbindung, die es schon länger zwischen den Gemeinden gibt, wurde heute auch endlich physisch sichtbar.“ Der Zweckverband versuche, so Solbach, „für die Bürger immer etwas Neues mit sehr hoher Qualität zu schaffen“, und er habe in den vergangenen Jahren eine „großartige Arbeit geleistet“.