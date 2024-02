Jüchens Bürgermeister darf den Hammer schwingen Neue Kita wird im Sommer fertig sein

Die Baugenehmigung für die neue Kita war im vergangenen März erfolgt, der erste Spatenstich wurde am 9. August 2023 gemacht. Wenn die Kita fertig ist, werden dort 85 Mädchen und Jungen betreut, 25 werden unter drei Jahren sein, 60 über drei Jahren. Mit der Stadionstraße hat Jüchen nun sein Angebot deutlich erweitert. In den städtischen Kitas gibt es folgende Plätze: 75 in Garzweiler, 90 an der Gartenstraße und 115 an der Weststraße in Hochneukirch, 40 in Kelzenberg, 80 in Stessen, 115 in Jüchen und 90 Plätze in Otzenrath.