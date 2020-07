Elektromobilität in Jüchen : Neue Elektro-Transporter für den Baubetriebshof

Elektromobilität in Jüchen

Jüchen Die Stadt Jüchen will Vorbild für Bürger bei der E-Mobilität sein. Insgesamt gehören bereits acht Elektrofahrzeuge zum Fuhrpark der Verwaltung.

Bei der Stadtverwaltung stehen immer mehr Dienstfahrzeuge unter Strom – die Stadt Jüchen will bei der Elektromobilität Vorbild für Bürger sein. Vor kurzem wurden für den Baubetriebshof an der Wilhelmstraße zwei neue Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. Die beiden orange-farben lackierten Transporter kommen unter anderem bei der Gebäudeunterhaltung zum Einsatz. „Die Reichweite der Fahrzeuge genügt, um im Stadtgebiet viele Aufgaben erledigen zu können“, erklärt Stadtsprecher Norbert Wolf.