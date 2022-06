Neue Blumenzüchtung getauft : Eine Rose für Schloss Dyck

Dyck Vor der Kulisse des Hochschlosses taufte Stiftungsvorstand Jens Spanjer eine hellrosa Rose auf den Namen „Strauchrose Schloss Dyck“. Viele Jahre wurde die Züchtung getestet. Nun trägt sie den Schloss-Namen in die Welt.

„Das ist ein spannender Moment, wir entlassen jetzt unser Kind in die Welt“, erklärte Wilhelm-Alexander Kordes, einer der Inhaber von Kordes Rosen in Schleswig-Holstein. Das Unternehmen produziert rund 1,5 Millionen Rosen im Jahr und bringt jährlich acht bis zehn neue Sorten auf den Markt. Vor circa sieben Jahren hatte Berthold Holzhöfer, Parkleiter in Dyck, Kordes auf der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) in Essen angesprochen und gefragt, ob eine Züchtung mit dem Namen Schloss Dyck möglich sei.