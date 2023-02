Naturschutz in Jüchen Naturschützer fordern seit Monaten Wildtier-Station

Seit langem fordert der Naturschutzbund Jüchen eine Wildtierstation im Rhein-Kreis, in der gefundene verletzte oder erschöpfte Tiere aufgenommen und gepflegt werden. Eine solche Einrichtung fehle sehr, sagt Paul Quack. Verärgert ist der engagierte Naturschützer, dass der BUND Jüchen beim Runden Tisch, bei dem es vor wenigen Wochen um die aktuelle Situation und gemeinsame Lösungen für den Umgang mit solchen Tieren geht, vom Kreis Neuss nicht eingeladen war. „Dabei sind wir doch an der vordersten Front, werden von Menschen gebeten, verletzte Wildtiere aufzunehmen“, sagt Quack. „Doch die Pflege können wir selbst nicht stemmen, wir müssen das leider ablehnen“. Der NABU leiste bereits erhebliche Arbeit „im präventiven Naturschutz“, sagt Quack. So betreue er allein 70 Niströhren für Steinkäuze, schaffe Behausungen etwa für Falken und Fledermäuse und berate Gartenbesitzer, wie sie ihre Flächen als Lebensraum für Tiere gestalten.