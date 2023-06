Umwelt-Projekt in Jüchen Naturschützer wollen junge Bäume retten

Ihr scheint wohl alle unempfindlich gegenüber Hitze und Sonneneinstrahlung zu sein“, wundert sich Dieter Bienert. Recht hat er. Steht die Gruppe von Umweltfreunden an diesem Abend doch schon etwas länger um das kleine Birnbäumchen auf der Fallobst-Wiese an der Westseite des 3M-Logistikzentrums herum, um ein neues Projekt des Naturschutzbundes (Nabu) Jüchen vorzustellen. Und so wie Dieter Bienert angesichts der hochsommerlichen Temperaturen allmählich ein kühles Mineralwasser trinken könnte, so ergeht es mittlerweile vielen, vor allem jungen Bäumen in der Region.