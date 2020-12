Umwelt in Jüchen : Naturschützer pflegen die Obstwiese am Hamscher Hof

Für den optimalen Schnitt klettern die Naturschützer auch in die Kronen der Obstbäume der Wiese am Hamscher Hof. Foto: Nabu

Jüchen Zehn Frauen und Männer vom Naturschutzbund haben vor einigen Tagen mit der Pflege der städtischen Obstwiese am Hamscher Hof in Jüchen begonnen. In der Zeit zwischen Winter und Frühling müssen dort etwa zwanzig Apfel-, Birn- und Pflaumenbäume geschnitten werden.

„Diese Maßnahmen dienen nicht etwa der Ertragssteigerung, sondern – unabhängig von Stein- oder Kernobst – dem dauerhaften Erhalt der Obstwiese“, sagt Nabu-Sprecher Rudolf Kuhn. Hierbei wird nun beispielsweise jegliches Astwerk entfernt, welches zu sehr nach innen wächst. Auch die Zweige, die steil nach oben wachsen oder zu dicht stehen und sich deshalb gegenseitig das Sonnenlicht nehmen, müssen weggenommen werden.

„Einerseits wird durch diesen regelmäßigen Schnitt Pilzerkrankungen vorgebeugt, anderseits werden die Obstbäume durch den Schnitt vitaler und auch langlebiger“, berichtet Kuhn. Dass dabei mit der Zeit natürliche Höhlen für Meisen, Sperlinge oder den Steinkauz entstehen, freut die Naturschützer ebenfalls.

Da es sich um eine städtische Obstwiese handelt, die nicht eingezäunt ist, kann dort im kommenden Jahr wieder Obst geerntet werden. Dort kann sich jeder bedienen. „Dabei sollte jedoch pfleglich mit den Bäumen umgegangen werden, um sie nicht zu verletzen“, warnt Rudolf Kuhn schon einmal im Voraus.

