Umweltschutz in Jüchen : Vermülltes Areal sorgt für Unmut

Umweltschutz in Jüchen

Jüchen Paul Quack vom Naturschutzbund sieht auf dem Gelände an der Grubenrandstraße, auf dem etwa Lkw parken, Handlungsbedarf. Immer wieder hatte der Nabu dort sauber gemacht. Die Stadt wendet sich nun an Eigentümer.

Leere Flaschen, Getränke und Konservendosen sind massenweise im Gebüsch verstreut, an einem Ast hängt eine Mülltüte mit unbekanntem Inhalt. Etwas weiter liegt ein ausgedienter Lkw-Kotflügel. Reichlich vermüllt präsentiert sich der Platz an der Grubenrandstraße gegenüber der Einmündung der Kölner Straße, der zum Abstellen etwa von Lkw und anderen Fahrzeugen genutzt wird. „Das sieht hier schlimm aus“, erklärt Paul Quack vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Jüchen beim Ortstermin am Rand von Jüchen. „Ich habe hier sogar schon mal einen alten Tresor liegen sehen“, berichtet der Jüchener.