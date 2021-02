Karneval in Corona-Zeiten : Närrische Schüler aus Jüchen feiern digital

Karneval in Corona-Zeiten

Einige Sechstklässler, Lehrer und Elternvertreter bei der digitalen Karnevalsfeier per Videokonferenz. Foto: Jeanette Lischka

Jüchen Fünft- und Sechstklässler vom Gymnasium Jüchen sowie ihrer Lehrer verlegten den Karneval per Videokonferenzen auf die heimischen PC-Bildschirme. Beim „Aufploppen“ der Bilder wurde ganz genau hingeschaut, um zu erkennen, wer sich denn hinter den Karnevalsmasken verbarg.

Auf Straßen oder Schulhöfen ist der Karneval natürlich tabu, dennoch mussten die Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 des Gymnasiums Jüchen nicht auf das rheinische Karnevalsbrauchtum verzichten. Sie feierten eben digital. Auch ihre Klassenlehrerinnen Nicole Hummelsheim, Gabriele Settels, Jeanette Lischka, Vanessa Manroth sowie Klassenlehrer Thomas König und Elternvertreter Thomas Sablotny waren dabei. Das jecke Treiben wurde im Rahmen von karnevalistischen Videokonferenzen auf die heimischen Computer verlegt. Trotz herausfordernder Zeiten konnten so Schüler und Lehrer jeck sein – nur eben in anderer Form und Umgebung als in früheren Jahren