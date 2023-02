Mängel an Anlagen in Jüchen Nächster Windrad-Turm soll am Samstag gesprengt werden

Am Samstag, 11. Februar, werden im Jüchener Süden wohl Detonationen zu vernehmen sein. Im Windpark an der A 44n stehen weitere Sprengungen im Rahmen des Rückbaus der mit Mängeln behafteten, 238 Meter hohen Windrad-Riesen an. Die Autobahn GmbH hat angekündigt, dass die A 44 zwischen Autobahndreieck Jackerath und Holz in beiden Richtungen von 13 bis 18 Uhr gesperrt wird. Umleitungen seien eingerichtet.