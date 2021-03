Polizei im Einsatz : Nachts an einem BMW hantiert

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei bittet nach einem versuchten Autodiebstahl um Hinweise.

Otzenrath Nach einem versuchten Autodiebstahl an der Fichtenstraße ermittelt jetzt die Polizei. Am Mittwoch, 3. März, war eine unbekannte Person gegen 2 Uhr an der Fahrertür eines geparkten BMW am Werk.

Nachdem eine wachsame Nachbarin darauf aufmerksam wurde, flüchtete die Person zu Fuß. Im Rahmen der Spurensicherung wurden zwei Einstichstellen in der Fahrertür festgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

(NGZ)