Schnelles Internet in Jüchen : Nachfrage-Bündelungen für Glasfaser-Anschluss verlängert

Die Nachfrage-Bündelungen für einen Glasfaser-Anschluss im Stadtgebiet sind verlängert worden. Foto: dpa/Uwe Anspach

Jüchen Die Deutsche Glasfaser will nicht locker lassen, und die Stadt Jüchen setzt weiter auf eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen bei der Ausstattung des Stadtgebietes mit Glasfasertechnik. In vielen Bereichen in Jüchen gibt es bereits aktive Netze, aber noch gibt es Flecken, die bei der Technologie hinterherhinken.