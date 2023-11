Iinterreligiöse Gedenkfeier zur Pogromnacht Nachfahren von getöteten Juden kamen auf Friedhof in Hochneukirch

Rund 100 Menschen nahmen am Sonntagmittag an der interreligiösen Gedenkfeier zur Pogromnacht auf dem Friedhof in Hochneukirch teil. Es waren viele junge Leute, vor allem Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Jüchen, gekommen, aber auch Jüdinnen und Juden. Die weiteste Anreise hatte Jennifer Goldfinger – die 89-Jährige ist die Tochter von Rosalia Falkenstein und lebt in der Nähe von San Francisco.