Jüchen: Nachbarn geben entscheidenden Hinweis auf Einbrecher

Nachbarn geben entscheidenden Hinweis auf Einbrecher in Jüchen

Der Polizei in Jüchen hat vier mutmaßliche Wohnungseinbrecher festgenommen. Den entscheidenden Hinweis gaben Nachbarn.

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr erhoelt die Polizei Hinweise auf mutmaßliche Wohnungseinbrecher auf der Martinusstraße in Jüchen. Ein Zeuge hatte verdächtige Personen zunächst vor dem Eingang eines Einfamilienhauses bemerkt. Dort hantierten zwei der Männer anscheinend an der Haustüre herum, während zwei weitere augenscheinlich Schmiere standen. Gleichzeitig berichtete der Zeuge von einem verdächtigen VW mit Mönchengladbacher Kennzeichen.