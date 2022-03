Zwei Todesopfer auf A46 bei Jüchen : 26-jähriger Unfallverursacher war stark alkoholisiert

Update Jüchen Ein Falschfahrer hat auf der A46 bei Jüchen am 20. Februar einen schweren Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen starben. Nun hat die Polizei weitere Details veröffentlicht.

Nach dem schweren Unfall mit zwei Toten liegen Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen vor. Dabei wurde festgestellt, dass der 26-Jährige zum Unfallzeitpunkt deutlich alkoholisiert war. Die Auswertungen zu einem möglichen Drogenkonsum dauern an.

Was war passiert? Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war laut Polizei ein 39 Jahre alter Mann aus Übach-Palenberg mit seinem Ford auf der A 46 in Richtung Heinsberg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Jüchen und dem Autobahnkreuz Mönchengladbach-Holz kam ihm plötzlich ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Baesweiler mit einem VW entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich beide Fahrer so schwer, dass sie verstarben.