Bürgermonitor : Jüchener in Sorge um Patientenakten

Jüchen Plötzlich gab es den Hausarzt von Familie Laufs nicht mehr. Seitdem fürchtet die Jüchener, dass sensible Daten in die falschen Hände geraten könnten.

Gustav Laufs ist seither in großer Sorge, was aus den Patientenakten in der aufgegebenen Arztpraxis wird. Er hat deshalb an die Ärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und ans Gesundheitsministerium NRW geschrieben, bislang aber bis auf die Eingangsbestätigungen keine inhaltlichen Antworten erhalten. Er befürchtet, dass Fremde an die sensiblen Daten aus den Patientenakten gelangen könnten.