Schulen in Jüchen Nach den Tablets geht es nun um digitale Schultafeln

Nach der Ausstattung der Jüchener Grundschulen mit digitalen Displays für den Unterricht wurden jetzt in einem zweiten Schritt im Gymnasium und in den Standorten der Gesamtschule moderne Anzeigegeräte installiert. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt im Schul- und Jugendausschuss mit. Damit seien die einzelnen Punkte beim Thema Anschaffung innerhalb der Förderungen dieser Geräte weitgehend abgeschlossen. An einigen Standorten gebe es derzeit noch Restarbeiten, wie zum Beispiel eine ordnungsgemäße Verkabelung durch das Anbringen von Kabelkanälen. Auch die über die Förderungen zum Thema „Digitale Arbeitsmittel“ vorgesehene Ausstattung mit Arbeitsmitteln, wie etwa digitaler Messtechnik, Robotik oder 3D-Druckern, sei im vergangenen Jahr abgeschlossen worden.