Polizei sieht Zusammenhang zwischen Taten in Jüchen Nach Beutezug in Sporthalle versuchen Männer mit gestohlenem Schlüssel in ein Haus zu gelangen.

Einen Zusammenhang zwischen zwei Taten am Mittwochmorgen sieht die Polizei. Wie sie berichtet, kam es am 8. November in der Zeit zwischen 8.20 und 8.35 Uhr zunächst zu einem Diebstahl in der Zweifachsporthalle an der Stadionstraße in Jüchen. Die Geschädigten sind nach Auskunft der Polizei Schüler. Aus einer Umkleidekabine wurden unter anderem Smartphones, Geld, Schlüssel sowie Kopfhörer entwendet.