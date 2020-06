Statt Schotter : Nabu Jüchen wirbt für bepflanzte Vorgärten

Jüchen Die Naturschützer sprechen sich gegen den Trend zu Schottergärten aus. Gerade in Zeiten des Klimawandels sei es wichtig, auch vor seinem Haus etwas gegen das Insektensterben und Aufheizen der Umgebungstemperatur zu tun.

Schottervorgärten sind nicht nur schlecht fürs Klima, sie sind auch in den Augen vieler Bürger eine unschöne Alternative. Dennoch ist ihre Beliebtheit in den vergangenen Jahren gestiegen. Ein Umstand, den der Nabu Jüchen aktuell anprangert.

„Schon immer gab es alte oder kranke Menschen, die ihren Vorgarten oder Garten nicht mehr selbst pflegen konnten“, teilt der Nabu mit. „Aber in der heutigen Zeit des Klimawandels und des Insektensterbens ist es schon mehr als verwunderlich, dass besonders Vorgärten ‚pflegeleicht’ mit Steinschotter zugeschüttet werden.“ In alten Siedlungen seien noch vielerorts blühende Pflanzen zu sehen, in neuen Siedlungen scheine hingegen der Schotter die Pflanzen verdrängt zu haben.