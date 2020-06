In Jüchen : Nabu wirbt für Igelschutz im eigenen Garten

In Jüchen

Ein junger Igel, wie er vielerorts in Gärten zu finden ist. Foto: dpa DPA/dpa

Jüchen Der Jüchener Naturschutzbund bittet Gartenbesitzer, den Igeln zu helfen. Das geht nicht nur, indem man vorsichtig mäht. Der Nabu gibt noch weitere Empfehlungen zum Schutz der Igel.

„Seit einigen Jahren geht es den Igeln nicht gut“, teilt der NABU Jüchen dennoch mit. Immer häufiger würden die Tiere gefunden und in Auffangstationen abgegeben. Die Säugetiere leiden oft an Unterernährung, was zur Folge hat, dass der geschwächte Körper zur Angriffsfläche für verschiedene Parasiten und Krankheiten wird. Der nachtaktive Igel ist dann auch oft tagsüber zu finden und braucht Hilfe.