Ein Allrounder rund um die Musik Von Bach bis Blasmusik: Musiker Michael Förtsch trifft überall den Ton

Schließlich hat Förtsch Musik und Mathematik studiert, zunächst in Grevenbroich und bis zuletzt am St. Bernhard-Gymnasium in Willich unterrichtet. Ein Streichquartett, das dann vor allem Barockmusik oder eben klassische Musik generell spielen soll, hat er jüngst gegründet. Und im eigenen Anwesen steht schließlich ein professionelles Tonstudio bereit, das auch von bekannten Interpreten und Tontechnikern genutzt wird: „Tontechniker – das würde mich auch noch reizen“, prognostiziert der 67-Jährige weitere Projekte rund um die Musik. In seinem Tonstudio in Damm wird aktuell auch die Hymne für die 100-Jahr-Feier von Glehn aufgenommen. Auch als Komponist und Arrangeur hat sich Förtsch einen Namen gemacht. Mittlerweile komponiert und arrangiert er auch für die „Stubnmusi“, wie etwa die zu Weihnachten uraufgeführte Waldler-Messe.