Lösungen gegen Starkregen-Folgen gesucht : Mulde soll Regenwasser an Humboldtstraße stoppen

Gierath Im Betriebsausschuss stellte ein Fachbüro der Politik Lösungsvorschläge vor. Bei Starkregen strömen Regenmassen in tiefer liegende Gärten und Häuser. Wie das künftig verhindert werden könnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Nicht nur in Teilen von Bedburdyck hatte beim Starkregen im August 2020 „Land unter“ geherrscht, von den Regenmassen waren auch Jüchener in anderen Stadtteilen betroffen, etwa Anwohner an der Humboldtstraße in Gierath. Bereits bei mehreren Starkregen hatte sich Regenwasser in Gärten und Häuser an der Straße ergossen, die am Rande der Bebauung liegt. Die Stadt hatte das Unternehmen Goldmanns Ingenieurbauwerke & Verkehrsanlagen mit der Erstellung von Lösungsvorschlägen für diesen Bereich beauftragt, das Jochen Netzer vom Unternehmen jetzt im Betriebsausschuss vorstellte.

Technischer Dezernent Oswald ist auch Betriebsleiter des Abwasserbetriebs der Stadt. Foto:M.Reuter Foto: Reuter

Das Problem an der Humboldtstraße: Die Grundstücke am Ortsrand grenzen an einen Hang. Bei Regengüssen fließen, wie Jochen Netzer erklärt, etwa zwei Drittel des auf den Hügel prasselnden Wassers in Richtung Humboldtstraße und strömen dann in die circa 1,7 Meter Meter tiefer liegenden Gärten.

Das Ziel ist es, das von der Feldlage herab fließende Niederschlagswasser von der Wohnbebauung abzuhalten. Abhilfe könnte, wie Jochen Netzer erklärte, eine rund 200 Meter breite Entwässerungsmulde mit einem kleinen Wall bringen, die das Regenwasser vor der Geländekante und den Hausgrundstücken stoppen soll. Allein ist der Bau einer Mulde aber nicht ausreichend. Das Wasser soll von ihr zu einem ebenfalls neuen Regenrückhaltebecken geleitet werden.

Dafür nennt das Schwalmtaler Unternehmen zwei alternative Standorte: Zum einen könnte das Becken am Rande der Humboldtstraße und Bismarckstraße errichtet werden. Laufe dieses Becken aber bei einem besonders starken Regen über, „dann fließt das Wasser nach Gierath hinein“, erläutert Jochen Netzer.

Das würde bei einem Standort weiter östlich an der Bismarckstraße, kurz vor der Einmündung der Straße Am Lindenkreuz, verhindert. Bei einem Überlaufen – das Büro spricht von „Notentlastung“ – würde der Beckeninhalt dann in die entgegengesetzte Richtung, strömen. Allerdings wäre die nötige Wasserleitung oder Rinne bis dort länger.

Eine Zuhörerin hakte in der Ausschusssitzung im Haus Katz nach, ob bereits Gespräche mit den Eigentümern oder Nutzern zu den für die Anlagen nötigen Flächen geführt worden seien. Laut technischem Dezernent Oswald Duda, er ist auch Betriebsleiter des Abwasserbetriebs in Jüchen, hat es einen ersten Kontakt gegeben.