Baumschutz in Jüchen Naturschützer im Einsatz gegen die Miniermotte

Das Problem laut den Naturschützern: Durch die heißen und trockenen Sommer würden die Bäume sowieso schon unter Stress stehen. Hinzu komme die Belastung durch den Befall der Miniermotte. Deren winzigen Raupen fressen in Gängen innerhalb der Blätter. Sie verpuppen sich und überwintern in den Blättern am Boden. Im Frühjahr schlüpfen sie und befallen dann die frisch ausgetriebenen Bäume. Da es kaum Fressfeinde gebe, werde der Befall von Jahr zu Jahr größer. „Mit einem geringen Befall wird der Baum alleine fertig, bei größerem Befall verlieren die Rosskastanien oft schon im Sommer ihr Laub. Der Neuaustrieb kostet viel Kraft. Zu dieser Belastung kommen seit einigen Jahren noch extreme Hitze und Wassermangel im Sommer hinzu“, erklärt Luzie Fehrenbacher von der Ortsgruppe. Befallen würden nur weiße Rosskastanien, rote Kastanien würden verschont bleiben.