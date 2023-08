Verkehrsunfall in Jüchen Motorradfahrerin bei Kollision schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Dienstag, 29. August, eine 41 Jahre alte Frau aus Grevenbroich. Sie war kurz nach 8 Uhr auf der Straße Zum Regiopark in Richtung Industriegebiet unterwegs, als nach Auskunft der Polizei ein 87 Jahre alter Jüchener beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes ihren Vorrang missachtete. Die Motorradfahrerin habe den Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw nicht mehr verhindern können. In Folge der Kollision stürzte sie. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und die Beifahrerin blieben unverletzt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.