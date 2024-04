Autobahn bei Jüchen Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Kreuz Holz

Am Sonntagabend ist es im Autobahnkreuz Holz nahe Jüchen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, der das Leben eines Motorradfahrers gefordert hat. Wie das für Autobahnangelegenheiten zuständige Polizeipräsidium in Düsseldorf am Montag mitteilte, war der 34-jährige Mann aus Grefrath mit seinem Motorrad gegen 19.40 Uhr aus Richtung Aachen kommend auf der A44 unterwegs und wollte über den Zubringer im Kreuz Holz auf die A46 in Richtung Heinsberg weiterfahren. Im Kurvenbereich soll er die Kontrolle über seine Yamaha verloren und gegen die Schutzplanke geprallt sein.