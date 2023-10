Verkehrsunfall in Jüchen Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag, 8. Oktober, in Neuenhoven. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war gegen 18.30 Uhr ein 87-jähriger Mönchengladbacher mit seinem Mercedes dauf dem Flaßrather Weg unterwegs. Als er an der Kreuzung zur L 116 (Lindenstraße) nach links in Richtung Mönchengladbach abbiegen wollte, übersah er laut Polizei eine Bikergruppe aus drei Motorradfahrern, die auf der Lindenstraße aus Richtung L 32 in Richtung Mönchengladbach fuhren. Ein 19-jähriger Mönchengladbacher, der mit seiner Yamaha an der Spitze der Gruppe fuhr, habe einen Zusammenstoß nicht verhindern können, er fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den eingebogenen Mercedes auf. Der Motorradfahrer wurde dabei über den Pkw geschleudert und schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Unfallstelle musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme für circa fünf Stunden gesperrt werden. Wegen des geringen Verkehrs sei es aber nicht zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, erklärt die Polizei.