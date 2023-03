Politik in Jüchen Marcel Mostert ist neuer Chef der Stadt-FDP

In seinem Bericht als FDP-Fraktionsvorsitzender ging Thelen auf die Kooperation mit der CDU im Rat ein. Nicht alles sei machbar gewesen, was die FDP sich gewünscht hatte. Im Gegenzug habe aber auch die CDU Zugeständnisse gemacht, wie etwa beim Haushalt 2022, bei dem die FDP-Vorstellungen von der Union übernommen worden seien. Auch bei den Park-and-Ride-Flächen am Bahnhof in Jüchen oder bei der Prüfung von Solarflächen auf städtischen Gebäuden sei die liberale Handschrift erkennbar. Aber es gebe auch Kompromisse, bei denen die FDP zurückstecken musste, etwa bei der Umgestaltung des Marktes in Jüchen.