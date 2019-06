Tat in Hochneukirch : Prozess um Mordversuch kommt nur schleppend voran

Hochneukirch Auch am zweiten Prozesstag wegen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung kam die Verhandlung nur schleppend in Gang. Dem Angeklagte soll seine Frau im Oktober 2018 versucht haben, zu töten.

Zeugen fanden die schwer verletzte Frau auf der Straße, sie konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Der Angeklagte wurde einen Monat später in Italien festgenommen. Am ersten Verhandlungstag bat der Mann bereits um eine neue Dolmetscherin, am Donnerstag um weitere Wechsel.

Zunächst entband der Pflichtverteidiger auf Wunsch des 36-Jährigen die Wahlverteidigerin von ihrem Mandat. Dann bat der Angeklagte, auch seinen Pflichtverteidiger auszuwechseln. Als die Kammer um eine Begründung bat, erklärte er, der Verteidiger habe wenig Kontakt mit ihm gehabt, solle ihn zudem bei Schriftsachen unterstützen. Die Kammer wies den Mann darauf hin, dass ihrer Kenntnis nach eine mehrstündige gemeinsame Vorbereitung durch Verteidiger und Mandanten stattgefunden habe, was der Angeklagte auch bejaht. Trotzdem beharrt er darauf, dass der Verteidiger ihn mehr dabei unterstützen solle, mit seiner Familie in Kontakt zu treten, da er sich Besuch von ihr in der JVA wünsche. „Eine Besuchserlaubnis wurde erteilt, vielleicht überlegen Sie sich einmal, ob es möglicherweise andere Gründe dafür gibt, dass keiner kommt“, so der Vorsitzende Richter Lothar Beckers. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, der Frau im Jahr 2017 die gemeinsamen Kinder entzogen zu haben. Er soll nach Schwierigkeiten in der nach islamischen Recht vollzogenen Ehe versucht haben, die heute elf und zwölf Jahre alten Kinder zu seiner Mutter in den Iran zu bringen. Nachdem Polizisten ihn bei einer Grenzkontrolle stoppten, kehrte er nach Deutschland zurück, die Kinder mussten bis zur Abholung durch die Mutter in einem ungarischen Kinderheim bleiben.