Montessori Kinderhaus Stessen : Kinder erleben Naturpfad zu Pferd

Jüchen Einen neuen Bewegungsparcours entwickelten das Montessori Kinderhaus Stessen und die Reittherapie „Patch of Heaven“. Der Pfad spricht alle Sinne an und stärkt dabei die Beziehung von Kind und Pferd.

Den Schritt in das kühle Nass des Wasserlaufs wagen, auf dem Barfußpfad verschiedene Untergründe fühlen und am Ort der Ruhe auf Sand entspannen – all das und mehr erleben die Kinder auf dem neuen Naturpfad in Schaan. In Kooperation mit der Reittherapie „Patch of Heaven“ hat das Montessori Kinderhaus Stessen den Beweungsparcours entwickelt – ein Parcours, der in vier Sozialformen begangen werden kann: Alleine, zu zweit, geführt mit Pferd und reitend.