Aktion gegen Gefahren auf dem Schulweg Jüchen stoppt Elterntaxis schon vor den Schulen

Das „Jüchener Unikat“ ist laut Stadtsprecher übrigens unverkäuflich. Die Stadt Jüchen bestätigt, dass es bislang nur eine in etwa vergleichbare Aktion in Neuss gegeben hat. Norbert Wolf erinnert: „Es sind in der Vergangenheit schon viele Elterntaxenplätze an Grundschulen in NRW eingerichtet worden.“ Im Zuge von Schulungen zur modernen Schulwegplanung des Bundesverbandes Wohnen und Stadtentwicklung gebe es immer wieder Untersuchungen und Maßnahmen an Grundschulen. So sollen laut Norbert Wolf Lösungsmöglichkeiten für die jeweiligen Schulstandorte gefunden werden. Der Stadtsprecher betont: „Zurzeit wird das Verhalten der Eltern evaluiert. Aber nach den Herbstferien werden verstärkte Kontrollen an den Schulen durchgeführt.“