Existenzhilfe Grevenbroich/Jüchen : Streit ums Ehrenamt bei der Tafel

Bei der Wiedereröffnung der Tafel in Jüchen waren auch Wolfgang Norf und Sandra Lohr anwesend. Archivfoto: gt Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Bisherige Tafel-Mitarbeiter seien unerwünscht, stattdessen würden CDU-Mitglieder bevorzugt: Diesen Vorwürfen von Ehrenamtlern widerspricht der Vorsitzende der Existenzhilfe, Detlef Bley, auf Nachfrage in aller Deutlichkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Nach der Wiedereröffnung der Jüchener Tafel hat sich ein Streit um die ehrenamtlichen Mitarbeiter entfacht. Das Team habe aus älteren Ehrenamtlern bestanden, die zumeist auch noch Vorerkrankungen gehabt hätten. Zu ihrem Schutz seien sie nach Hause geschickt und die Tafel deshalb zunächst geschlossen worden: Das hatte Wolfgang Norf, der auch für die Jüchener Tafel zuständige Geschäftsführer der Existenzhilfe Grebenbroich/Jüchen jüngst bei der Wiedereröffnung erklärt. Doch diese Erklärung stieß auf Widerspruch.

Nun klagt Christel Baake aus Hochneukirch auch im Namen ihres Mannes und weiterer Tafel-Mitarbeiter über die Art und Weise, wie die ehrenamtliche Tätigkeit beendet worden sei: „Die Tafel, das war ihr Leben, da hatten sie auch ihre sozialen Kontakte“, sagt sie über die nun ehemaligen Mitarbeiter. Sie seien von einem Moment auf den anderen und ohne Begründung aus der WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen worden, mit der die Einsätze für die Tafel koordiniert wurden, wirft sie dem Geschäftsführer vor.

Info Lebensmittel nur mit Mund-Nasen-Schutz Öffnungszeiten der Jüchener Tafel Rektor-Thoma-Straße 9, dienstags und freitags von 14 bis 15:30 Uhr. Ausgabe und Verlängerung von Kundenkarten dienstags und freitags von 14 bis 15.30 Uhr, nur Ausgabe von Lebensmitteln. Die Kleiderkammer bleibt noch geschlossen. Corona-Hinweise Die Besucher der Tafel müssen Mund-Nasen-Schutz tragen, Ein- und Ausgänge sind separiert, Mindestabstände müssen eingehalten werden.

Außerdem ärgert sich Christel Baake über die von ihr wahrgenommene „Einmischung“ der Politik in die Belange der Tafel, womit sie in der Hauptsache auf Sandra Lohr abzielt. Die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes engagierte sich für den Gabenzaun, der während der Schließung der Tafel aufgebaut worden war, und sie steht auch weiterhin ehrenamtlich der Tafel zur Verfügung. Dazu sagt Baake aber: Die Tafel hätte längst wieder öffnen können, denn es seien keinesfalls alle Mitarbeiter den Risikogruppen zuzuordnen. Nun werde aber „das neue Personal“ unter anderem von der CDU gestellt. Es habe auch schon vor Wochen aus den Reihen der Ehrenamtler konkrete Vorschläge zur Wiedereröffnung der Tafel unter Berücksichtigung strenger Hygienemaßnahmen gegeben. „Diese Vorschläge wurden von Seiten der Tafel Grevenbroich ignoriert mit Hinweis auf den Gabenzaun der CDU, der zeitgleich startete und auch die Räumlichkeiten der Tafel nutzte“, beklagt die Beschwerdeführerin, die allerdings bei Sandra Lohr so wie bei Detlef Bley, dem Vorsitzenden der Existenzhilfe, auf deutlichen Widerspruch stößt.

Auf Redaktionsnachfrage betont Sandra Lohr, am Gabenzaun hätten sich nicht nur CDU-Mitglieder beteiligt, sondern auch viele sonstige Ehrenamtler. Nachdem es zunehmend schwieriger geworden sei, genügend Spenden zu generieren und die Corona-Schutzmaßnahmen gelockert worden seien, haben man das Gespräch mit der Tafel gesucht. Lohr: „Dabei stellte sich heraus, dass der Tafel bei einer Öffnung Personal fehlen würde, da einige Helfer zur Risikogruppe gehören. Aus diesem Grund habe ich angeboten, dass die Helfer vom Zaun auch weiter in der Tafel helfen könnten.“ Sie habe ihre Hilfe bei der Suche nach weiteren Helfern angeboten, weil sich „am Zaun“ immer auch wieder Spender für eine feste, ehrenamtliche Mitarbeit bei der Tafel interessiert gezeigt hätten. Lohr betont: „Wir helfen als Jüchener Mitbürger, auch wenn viele von uns in Vereinen oder auch Parteien aktiv sind.“