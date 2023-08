Gitarren-Duo Jucunda startet in die Konzertsaison “Leuchtturm-Schüler“ und sein erster Lehrer gründen ein Gitarren-Duo

Auch im beruflichen Lebensweg sind mittlerweile Parallelen zwischen Ex-Schüler und -Lehrer entstanden. Daniel März ist nach seinem Studienabschluss mit Bestnoten an der Musikhochschule Köln inzwischen an den Musikschulen Neuss und Dormagen angestellt. In Dormagen ist er zudem Fachbetreuer für Zupfinstrumente. Oldenbürger ist an der Kreismusikschule Neuss Fachbereichsleiter für Saiteninstrumente.