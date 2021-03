Jüchen : Mit Metallteilen auf Straße kollidiert

Jüchen Von einem Wagen gefallene Teile sorgten für einen Unfall am Dienstag, 16. März, auf der Landstraße 32 in Höhe der Ortslage Wallrath/Schloss Dyck. Wie die Polizei berichtet, hatte offenbar ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer Metallteile von seinem Fahrzeug verloren und fuhr – möglicherweise ohne den Verlust zu bemerken – weiter.

In Folge dessen erlitt ein 34-jähriger Autofahrer gegen 6 Uhr bei einer Kollision mit den Gegenständen einen Schaden an einem Reifen. Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich sucht nun den Verantwortlichen und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.