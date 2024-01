Veranstaltungen in den ersten Monaten des Jahres Mit Kultur in Jüchen ins Jahr 2024

Wie wäre es mit Fotografie? „International Garden Photographer of the Year“, kurz IGPOTY, heißt die Ausstellung, die bis 18. Februar im Schloss Dyck zu sehen ist. Gezeigt werden die Werke der Gewinner des Internationalen Preises für Gartenfotografie. Beeindruckend ist etwa „Blue Tajinaste“ von Tony North. Der Brite hat auf der Kanaren-Insel La Palma eine Berg-Landschaft unter einem fulminanten Sternenmeer festgehalten. Ob Libellen mit durchscheinenden Flügeln im Mega-Format oder Schleimpilze, die wie Aliens wirken – die Aufnahmen sind sehenswert. Die Ausstellung ist an Wochenenden von 12 bis 17 Uhr geöffnet, der Besuch ist im Parkeintritt enthalten. Am 24. März öffnet in Dyck die nächste Fotografie-Ausstellung „Gartenfokus“. Dann ist die dunkle Jahreszeit überstanden, am 31. März, am Ostersonntag, startet mit dem Schlossfrühling die erste Groß-Veranstaltung am Schloss.