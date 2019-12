Einbrecher flüchten mit Zigarettenstangen : Mit Gullydeckel Tankstellenfenster eingeschlagen

Jüchen Mit Gewa

lt sind Einbrecher in der Nacht zum Montag gegen 2.15 Uhr in eine Tankstelle an der Neusser Straße in Jüchen eingedrungen. Sie schlugen das Schaufenster mit einem Gullydeckel ein, stiegen ein und packten Zigarettenstangen zusammen. Durch Geräusche aufmerksam geworden, sah ein Anwohner zwei Tatverdächtige.