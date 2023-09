Ein Buch für Kinder in Jüchen Mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit von Schloss und Kloster

Mit einer Auflagenhöhe von 2.500 Exemplaren wird das Buch nun an die Kindergärten und Grundschulen in Jüchen verteilt. Damit fördert die Sparkassenstiftung im Rhein-Kreis Neuss den heimatkundlichen Gedanken und will schon den Kleinsten die Geschichte des Schlossherrn Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck, dem der Barockgarten und Park am Schoss zu verdanken sind, und seiner Frau Constanze näher bringen. Sie war, wie die Stiftung erläutert, eine mutige Kämpferin für Frauen- und Menschenrechte war, brachte Bildung und modernen Zeitgeist an den Hof des Fürsten. Die Texte stammen von Birgit Wilms, sie ist Autorin, Moderatorin und Sprecherin. Als Nachfolgerin des Neusser Zeichners und Karikaturisten Wilfried Küfen illustrierte Justina Renkel von der Sparkasse Neuss nach Rommerskirchen das zweite Buch aus der Reihe.