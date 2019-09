Harald Zillikens lud zur Sommer-Radtour ein : Mit dem Bürgermeister durch die Stadt

Jüchen Harald Zillikens startete jetzt seine alljährliche Radtour. Rund 100 Jüchener nahmen an der Fahrt mit dem Verwaltungschef teil. Zu den Stationen gehörte unter anderem auch die historische Dycker Schlosskapelle.

Mit dieser Aussage bestätigte er einen der Gründe, weswegen Bürgermeister Harald Zillikens alljährlich zu einer Radtour einlädt. „Die gemeinsame Fahrt ist eine gute Gelegenheit, die Stadt kennenzulernen und an Orte zu gelangen, die nicht unbedingt auf der üblichen Wegstrecke liegen. Außerdem“, und das will Zillikens nicht verhehlen, „sind so eine Tour und das anschließende Beisammensein eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und als Bürgermeister von Sorgen, Nöten und Anregungen der Bürger zu erfahren.“