Im Schwimmteam des TV Jüchen Jüchener Leistungsschwimmerin Mira Fricke jetzt bundesweit auf Meisterschaften

Ihr Ziel, nach Berlin zu kommen, hat die Jüchenerin damit nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. In Jüchen und Grevenbroich fieberten die Fans und Teammitglieder der „Beasts“ via Livestream mit. Bei den DJM schaffte Mira es in ihrem Jahrgang 2011 auf folgende Platzierungen: im 100-Meter-Freistil auf Platz 24, im 200-Meter-Freistil auf Platz 28 und im 50-Meter-Freistil auf den 25. Platz