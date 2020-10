Schöne Idee aus Hochneukirch : Mini-Laden für Geschenke gleich neben der Haustür

Hochneukirch Natalie Knopp bietet Kreatives in einem Häuschen an, das sie gleich neben ihrer Haustür platziert hat. Die Geschenke, die es dort zu kaufen gibt, hat die Hochneukircherin selbst gemacht.

Einen „Mini-Laden“ vor dem Haus hat Natalie Knopp, und der funktioniert tagsüber ganz ohne Personal. 1,80 Meter hoch und 70 Zentimeter breit ist das weiße Holzhäuschen, in dem die 34-Jährige ihre selbst gefertigten Geschenkartikel präsentiert. Fürs Bezahlen ist an der Seite ein Kasten angebracht. Was in ländlichen Gegenden an Straßenrändern beim Verkauf von Kartoffeln oder Erdbeeren funktioniert, bekommt nun an der Friedensstraße eine neue, sehr ansprechend aussehende Variante.