Tradition in Jüchen „Burgherr“ über 400.000 Schützen

Den Weg als Berufspendler von Jüchen-Garzweiler nach Leverkusen-Opladen kennt Michael Pfankuch bereits seit 2019. Doch nun wird er „Burgherr“ in dem historischen Gemäuer der Bundesgeschäftsstelle des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS). In dem burgähnlichen Domizil wird Pfankuch offiziell ab 1. Januar 2023 als Leiter mit vier weiteren Beschäftigten sozusagen im Hintergrund die Geschicke für 400.000 Schützen in bundesweit 1300 Bruderschaften verwalten.