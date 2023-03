Tradition in Jüchen Messdiener erhalten den Brauch des Rappelns

Das hat sich geändert. Unter den mittlerweile 22 Messdienern sind die Mädchen deutlich in der Mehrzahl. Gemeinsam mit den Jungen führen sie die sechs bis achtjährigen Kinder an den Kartagen durch die Straßen. Die Tradition gab es schon im Mittelalter. Im Volksmund hieß es, dass die Glocken vor Trauer über die Kreuzigung Jesu schweigen und erst an Ostern mit lauten Geläut der Freude wieder erklingen. Im Gedenken an den Leidensweg Christi werden die Glocken an Karfreitag und -Samstag durch das Geklapper ersetzt. „Oft heißt es, dass die Glocken nach Rom fliegen und in der Osternacht zurückkehren, um zu verkünden, dass Jesus Christus wiederauferstanden ist“, erzählt Pfarrer Ulrich Clancett. Im Raum Bedburdyck/Gierath habe sich der Brauch des Rappelns oder Klapperns erhalten.