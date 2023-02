Stadt auf dem Weg in Zeit nach Braunkohle Mehr Tempo beim Strukturwandel nötig

Jüchen · An Strukturwandel-Projekten in Jüchen fehlt es nicht, aber nicht alles kommt so voran wie gewünscht. Was alles bei Stadt, Zweckverband Landfolge Garzweiler und anderen geplant wird und wie der aktuelle Stand ist – eine Übersicht.

21.02.2023, 04:50 Uhr

Für das Jüchener Stadtgebiet sind viele Strukturwandel-Projekte geplant. Landfolge-Verband und Stadt würden sich aber bei manchem mehr Tempo wünschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Von Carsten Sommerfeld

Geduld ist angesagt: Für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs Jüchen kann die Deutsche Bahn keinen Termin nennen, laut Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist der Stationsumbau in Jüchen und Hochneukirch im Zuge der Verlängerung der S 6 nach Mönchengladbach Anfang der 30er Jahre vorgesehen. „Es dauert ewig“, hatte Bürgermeister Harald Zillikens im Hauptausschuss erklärt. Das Bahnprojekt ist Bestandteil des Investitionsgesetzes Kohleregion – doch die S-Bahn wird wohl erst nach dem Kohleausstieg 2030 rollen.