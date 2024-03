Betreuungssituation in Jüchen Zu wenig Kita-Plätze im Osten des Stadtgebiets – Ausgleich durch Neubau

„Wir haben im Jugendhilfeausschuss im Jahr 2019 festgelegt, wie die Quoten bei der Betreuung von Kindern sein sollen“, sagte Andrea Kilian. So sollen 100 Prozent der Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung einen Platz in einer Kindertagesstätte bekommen. Das gilt auch für Kinder in Jüchen, die zwei Jahre alt sind. Bei den einjährigen Kindern soll eine Quote von 40 Prozent erfüllt werden. Nur bei drei Prozent liegt die Quote bei den Kindern, die unter einem Jahr sind und für die ein Platz in einer Kindertagesstätte gesucht wird.