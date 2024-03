Demonstration gegen Rechtsextremismus Mehr als 1500 Teilnehmer zeigen: Jüchen ist bunt

Für die Stadt begrüßte Kämmerin Annette Gratz die Demonstranten auf dem Markt. „Das ist ein wunderbares Zeichen“. Die Stadt wolle ihre Bürger ermuntern, sich für Vielfalt stark zu machen. Sie dankte den Jugendlichen, die diesen Kraftakt mit der Demo auf die Beine gestellt hätten und appellierte an alle, wählen zu gehen und damit die Demokratie zu leben. Auch zwei Bundestagsabgeordnete des Rhein-Kreises Neuss waren in Jüchen mit dabei: Daniel Rinkert (SPD) und Ansgar Heveling (CDU). Rinkert fand den großen Zulauf ein ermutigendes Zeichen. Die Demo setze ein Zeichen gegen Hass und Hetze: „Wir dürfen nicht aufhören, für unsere Demokratie zu kämpfen.“ Und vom Anhänger rief Heveling ein „Danke Jüchen für dieses bunte Bild“ herunter. Er erinnerte an „unser wunderbares Grundgesetz“, aber trotzdem sei die Freiheit immer verwundbar. Jetzt komme es drauf an, diese machtvolle Demonstration in den Alltag zu tragen. Die Organisatoren dankten Polizei und Malteser Hilfsdienst für ihre Unterstützung. Fürs B@mm ist mit der erfolgreichen Demo eine Verpflichtung zum Weitermachen verbunden. „Unsere Idee ist es, mit dem Bündnis weiterzuarbeiten“, so Niklas John am Ende.